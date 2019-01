später lesen Frankfurter Flughafen Flugausfälle wegen Warnstreiks: Was Passagiere wissen müssen FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Reisende müssen sich am Dienstag (15. Januar) auf Flugausfälle am Flughafen in Frankfurt wegen des angekündigten Warnstreiks des Sicherheitspersonals einstellen. Der Ausstand am größten deutschen Flughafen soll von 2.00 Uhr bis 20.00 Uhr dauern. dpa