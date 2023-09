Kreuzfahrten auf Rhein und Co. Flussreise: A-Rosa mit zwei neuen Schiffen 2024

A-Rosa habe die 2009 gebauten Schiffe „kurzfristig“ unter Vertrag genommen. Es sei schon jetzt absehbar, dass man am Ende der Saison 2023 einen neuen Gäste- sowie Umsatzrekord aufstellen und sogar das bisherige Rekordjahr 2019 übertreffen werde, hieß es. Der Schritt zu der Flottenerweiterung erfolge also zum richtigen Zeitpunkt, wird A-Rosa-Geschäftsführer Jörg Eichler in der Mitteilung zitiert.