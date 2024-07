Urlaubsreise Schrankenlos über Frankreichs Autobahnen: So können Autofahrer die Maut zukünftig zahlen

Wer in Frankreich auf Autobahnen unterwegs ist, kennt das: Auf bestimmten Strecken ist Maut fällig. Das französische Autobahnnetz wird von mehreren regionalen Betreibergesellschaften betrieben. Bislang muss man, um die Péage, wie die Autobahngebühr heißt, zu zahlen, an den Zahlstationen anhalten. Man kann die Maut dann entweder bar (was an immer weniger Stationen möglich ist) zahlen – dort dauert es in der Regel länger, bis man weiterfahren kann, weil es seine Zeit braucht, bis das Geld im Automaten ist und man das Wechselgeld wieder verstaut hat – oder man zahlt per Kreditkarte (was in der Regel schneller geht).