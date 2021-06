Wunderland und Schloss Beck : Freizeitparks in NRW öffnen wieder

Freizeitparks in NRW öffnen wieder

Düsseldorf Monatelang waren die Freizeitparks in Nordrhein-Westfalen verwaist. Jetzt geht es endlich wieder los - aber nach wie vor mit Auflagen.

Dank gesunkener Corona-Zahlen öffnen mehrere große Freizeitparks in Nordrhein-Westfalen wieder für Geimpfte, Getestete oder Genesene. Den Anfang machen das Wunderland Kalkar und der Familienpark Schloss Beck in Bottrop am Fronleichnamsdonnerstag, wie die Parks mitteilten.