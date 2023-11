Urlaub 2024 FTI verspricht Schnäppchen im Sommerprogramm

In dem neuen Sommerprogramm legt FTI einen besondern Fokus auf Familien - und hat sein Angebot an Unterkünften und Rundreisen entsprechend erweitert. So gibt es zum Beispiel in Kairo und Luxor erstmals Standortrundreisen für Familien, die die Geschichte Ägyptens kindgerecht vermitteln. Kinder erhalten zudem in zahlreichen Hotels eine Ermäßigung von 100 Prozent.