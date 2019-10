Costa : Fünf Kreuzfahrtschiffe verlassen die Flotte

Hamburg Fünf Kreuzfahrtschiffe von Costa Crociere sollen bis 2021 die Flotte verlassen. Das bestätigte die Reederei. Darunter sind die „Costa Mediterranea“ und „Costa Atlantica“, die wie bereits angekündigt Teil eines chinesischen Joint Ventures werden.

Costa Crociere erneuert bis 2021 die Flotte und erweitert damit insgesamt die Kapazitäten. Für europäische Urlauber werden die „Costa Smeralda“ und „Costa Toscana“ in Dienst gestellt. Die „Costa Smeralda“ ist das erste Schiff des Anbieters mit Flüssiggasantrieb und soll am 30. November in See stechen. Die „Costa Toscana“ als zweites LNG-Schiff folgt nach derzeitigem Zeitplan 2021.