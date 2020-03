Im Zug durch Europa : Für Interrail muss man nicht mehr jung sein

Das Ticket gilt nicht nur in EU-Ländern: Auch in der Schweiz kann man mit einem Interrail-Ticket unterwegs sein. Foto: Dennis Schmelz/Eurail Group G.I.E/dpa-tmn.

Berlin Früher reisten fast nur Abiturienten und Studenten mit dem Interrail-Ticket im Zug quer durch Europa. Heute kann es jeder kaufen. Wie es funktioniert und was zu beachten ist.

Weiterleiten Drucken Von Verena Wolff, dpa

Manches Kind aus den 1970er und 1980er Jahren denkt mit verklärtem Blick an Interrail zurück. Reisen kreuz und quer mit dem Zug durch Europa, wochenlang in den Semesterferien, für einen vergleichsweise günstigen Preis. Das Ticket gibt es auch heute noch, aber in anderer Form. Und zwar für alle, egal wie alt sie sind.

Wer kann den Pass kaufen?

Es gibt zwei verschiedene Pässe: Interrail können Reisende kaufen, die ihren Wohnsitz in Europa, in der Türkei oder in Russland haben. Alle anderen können den vergleichbaren Eurail-Pass nutzen.

Es gibt keinerlei Altersrestriktionen mehr, wie eine Sprecherin von Interrail erklärt. Kinder reisen bis vor ihrem 12. Geburtstag auf der Fahrkarte eines Volljährigen umsonst mit - derjenige muss auch kein Elternteil sein. 12- bis 27-Jährige zahlen einen ermäßigten Preis. Auch für Familien und Senioren gibt es spezielle Tarife.

Während traditionell junge Leute die eifrigsten Interrailnutzer waren, holen Familien und vor allem Senioren auf. „Menschen über 60 haben bei den Pässen die größten Zuwachsraten in den vergangenen Jahren“, sagt die Sprecherin.

Wo gilt das Ticket?

Interrail ist in 33 Ländern gültig. Darunter sind alle EU-Staaten sowie etwa die Schweiz und Norwegen und die Türkei. Es gilt für Bahn- und Fährunternehmen sowie mitunter für den Nahverkehr.

Wo kann man den Pass kaufen?

Am einfachsten geht das im Internet, zum Beispiel auf Interrail.eu oder bei der Deutschen Bahn (bahn.de). Das Ticket gibt es aber auch an großen Bahnhöfen. Maximal elf Monate vorab kann man es kaufen, das geplante Startdatum des Trips muss beim Kauf eingetragen werden.

Wie teuer ist das Ticket?

Das hängt von der Art des Tickets und dem Alter des Nutzers ab - es gibt verschiedene Modelle. So können Reisende innerhalb eines Monats an vier, fünf oder sieben Tagen unterwegs sein, innerhalb von zwei Monaten an zehn oder 15 Tagen. Die Preise für einen Erwachsenen beispielsweise variieren von 246 bis 493 Euro (2. Klasse).

Dann gibt es Tickets für 15 oder 22 aufeinanderfolgende Tage oder einen, zwei oder drei Monate, in denen man unbegrenzt fahren darf. Hier liegen die Preise in der 2. Klasse zwischen 443 bis 902 Euro, während 12- bis 27-Jährige 332 bis 677 Euro zahlen.

Diese Preisbeispiele gelten für den Interrail Global-Pass, der in allen 33 Ländern gültig ist, auch im Heimatland des Reisenden. Zudem gibt es einzelne Länderpässe. Die können Reisende aber nur für Länder erwerben, in denen sie nicht gemeldet sind.

Welche Züge kann man mit dem Interrail-Ticket nutzen?

Grundsätzlich kann man mit seinem Pass jeden Zug in den Ländern nutzen, für die er gilt. In einigen Schnell- und Nachtzügen gibt es aber eine Reservierungspflicht, dafür muss man mitunter zahlen.

Laut Tourismusforscher Prof. Torsten Kirstges können diese Extrakosten gerade bei der Nutzung von Nachtzügen ins Geld gehen können - deshalb sollte man sich vorm Kauf des Passes mit der Route beschäftigen, um die zusätzlichen Gebühren überschlagen zu können.

Immer mit Plan: Mit dem Global Pass können Urlauber per Zug etwa auch von Deutschland bis nach Portugal reisen. Foto: Choi Eunyoung/Eurail Group G.I.E/dpa-tmn.

In Polen können Urlauber mit dem Interrail-Ticket zahlreiche nationale Züge nutzen, etwa den Intercity-Schnellzug. Foto: PKP Intercity S.A/Eurail Group G.I.E/dpa-tmn.

Günstiger unterwegs: Für Senioren gibt es spezielle Interrail-Tarife. Foto: Eurail B.V/Eurail Group G.I.E/dpa-tmn.

In 33 Ländern ist Interrail gültig - so könnte man etwa mit Schnellzügen durch Schweden fahren. Foto: Julian Love/Eurail Group G.I.E/dpa-tmn.

Heute Berlin, morgen Prag? Mit einem Interrail-Ticket lässt sich problemlos zwischen Europas Metropolen „hoppen“. Foto: Julian Love/Eurail Group G.I.E/dpa-tmn.

Auf nach Luzern und von dort dann weiter: Das Reisen mit Interrail-Pass ist schon lange keine Frage des Alters mehr. Foto: Dennis Schmelz/Eurail Group G.I.E/dpa-tmn.

Nicht nur auf Schienen gültig: Auch mit vielen Fähren, etwa in Griechenland, können Interrail-Nutzer je nach Pass kostenlos oder ermäßigt fahren. Foto: Eurail. B.V/Eurail Group G.I.E/dpa-tmn.