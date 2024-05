Aida, Mein Schiff und Co. Für wen lohnt sich eine Themenkreuzfahrt?

Hardrock läuft auf dem Oberdeck, das euphorisierte Publikum wirft die Köpfe vor und zurück und reckt die Hände in die Luft. Einige springen in den Pool und feiern dort weiter - so kann es abgehen während der Full Metal Cruise, diesem Musikfestival auf dem Meer. Es hat Kultcharakter und ist stets in kurzer Zeit ausverkauft.