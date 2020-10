Traveltipps : Gasometer, Studienreisen, Kreuzfahrt: Neues für Reisende

Oberhausen Die Natur als „zerbrechliches Paradies“, Studienreisen in heimischen Gefilden - und eine alte Bekannte auf den Meeren: Drei Neuigkeiten aus der Welt des Reisens.

Studiosus bietet 2021 auch Studienreisen in Deutschland an

Studiosus wird 2021 erstmals seit 32 Jahren wieder Studienreisen innerhalb Deutschlands anbieten. Das Programm wurde entsprechend erweitert, teilte der Veranstalter mit. So geht es zum Beispiel nach Rügen und an die Ostseeküste, aber auch in die Mark Brandenburg und nach Thüringen und Sachsen-Anhalt. In Europa setzt Studiosus verstärkt auf Reisen mit Bus und Bahn. Insgesamt sind Reisen in mehr als 120 Länder buchbar.