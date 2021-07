Häuschen aus Amsterdam : Gefragte Pappe: Helgoland möchte mehr Wikkelhouses

Helgoland Sie schmiegen sich in die Dünen und muten ein wenig futuristisch an: die beiden Wikkelhouses auf der Helgoländer Düne. Auch wenn sie kein fließend Wasser und keine Toilette haben, sind sie heiß begehrt.

Monique Eichhorn und Sebastian Ebeling aus Berlin haben bereits zum zweiten Mal Urlaub in einem der beiden Wikkelhouses gemacht. Gebucht haben sie den Aufenthalt im Juni bereits im vergangenen Jahr. Im August kommen sie noch einmal für drei Wochen zum Zelten auf die Insel in der Nordsee. Sie seien sehr naturverbunden, sagte Eichhorn. Da sei es am Nordstrand auf der Düne einfach am schönsten.