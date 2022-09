Auszeit am Meer : Gegen den Herbst-Blues: MV wirbt in Metropolen um Gäste

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommerns will mit der Werbekampagne «Das Schönste am Herbst» einen Gästerückgang im Nordosten verhindern. Foto: Stefan Sauer/dpa

Rostock Es sind nicht nur die hohen Energiepreise, die der Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern Sorgen bereiten. Nach der Corona-Flaute fürchtet das Gastgewerbe wegen der allgemeinen Teuerung wieder ein Ausbleiben der Gäste.

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern will mit der Werbekampagne „Das Schönste am Herbst“ einem drohenden starken Gästerückgang im Nordosten entgegenwirken. Alternativen im Ausland und eine spürbar abflauende Reiselust vor dem Hintergrund steigender Energie- und Lebensmittelpreise trüben die Aussichten der Vermieter in Mecklenburg-Vorpommern auf die Nebensaison.

Vor allem in Zentren wie Hamburg und Berlin werde nun mit großflächigen Plakaten, mit Zeitungs- und Online-Anzeigen um Gäste für einen Kurzurlaub im Herbst geworben. „Die Menschen sollen das Reisen nicht vergessen. Eine kurze Auszeit am Meer und an Seen kann dazu beitragen, Kräfte zu sammeln, durchzuatmen und für einen Moment abzuschalten“, sagte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Für zusätzliche Anreize sollen Kulturangebote wie das Usedomer Musikfestival oder die Veranstaltungsreihe Schlösserherbst sorgen.