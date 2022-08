Bis 30. September : Gelockerte Corona-Einreiseregeln werden verlängert

Berlin Seit Mai müssen bei der Einreise nach Deutschland keine 3G-Nachweise mehr vorgelegt werden. Eigentlich sollten die gelockerten Einreise-Regelungen bald auslaufen. Das Bundeskabinett entschied sich nun jedoch für eine Verlängerung.

Grundsätzlich als „Notbremse“ bestehen bleiben daher Regeln für Gebiete, in denen neue Varianten kursieren. Einreisende von dort müssen sich in Deutschland in eine 14-tägige Quarantäne begeben, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Derzeit ist jedoch auf einer Liste des Robert Koch-Instituts (RKI) kein Land aufgeführt, das von der Bundesregierung als „Virusvariantengebiet“ eingestuft worden ist.