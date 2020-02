Für Kunstliebhaber : Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden wiedereröffnet

Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden wiedereröffnet

Dresden Zuletzt standen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden vor allem wegen des spektakulären Einbruchs in die Schatzkammer Grünes Gewölbe im Rampenlicht. Doch nun gibt es wieder einen Grund zu feiern.

Das Interesse ist riesig, die Spannung groß: Nach siebenjähriger Sanierung wurde die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden wiedereröffnet.

Nun ist die Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister wieder am angestammten Platz im Westflügel der Sempergalerie und zeigt dort Berühmtheiten wie Raffaels „Sixtinische Madonna“ oder das „Schokoladenmädchen“ von Jean-Étienne Liotard.

Doch Besucher der Galerie bekommen künftig viel mehr geboten. Denn auch die Skulpturensammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) mit Werken bis ins Jahr 1800 wird dann im Bauwerk am Zwinger gezeigt.

„Seit jeher hat die Gemäldegalerie bei Besuchern ein Gefühl der Überwältigung ausgelöst“, sagte Galerie-Chef Stephan Koja bei der Präsentation der Ausstellung vor wenigen Tagen und erinnerte an eine entsprechende Schilderung Goethes: „Ich muss gestehen, wir haben nicht versucht, dieses Gefühl zu mildern, sondern noch zu steigern.“ Mit dem Einzug der Skulpturen habe das „Schatzhaus“ an Opulenz und Reichtum gewonnen.

Blickfang ist nicht nur die Raffael-Madonna. Meisterwerke von Rembrandt und Rubens sind umringt von Arbeiten ihrer Kollegen und Schüler. „Und van Dyck antwortet auf Rubens“, sagt Koja. Tizians „Zinsgroschen“ hat frühe Italiener an der Seite, während Giorgiones „Venus“ ein Highlight des Raumes mit Venezianer Malerei ist. Auch in Seitenkabinetten werden Gemälde in bis zu drei Reihen übereinander gehängt - wie im Barock.