Unterwegs in den Südstaaten : Georgias Filmorten auf der Spur

Unterwegs in den Südstaaten

In Senoia, etwas außerhalb von Atlanta, wurden Szenen für die Zombie--Serie „The Walking Dead“ gedreht. Foto: Heike Schmidt Windhoff/dpa-tmn

Atlanta Atlanta macht Hollywood Konkurrenz: Der Südstaat Georgia ist ein perfektes Ziel für Filmtouristen. Auf einer Tour zu berühmten Drehorten verschwimmen manchmal Fiktion und Realität.

Auf der modrigen Veranda der kleinen Holzhütte. Beinahe ein Rendezvous - wären da nicht die anderen Fans. Von Bäumen dicht umringt steht „Hopper's Cabin“ auf dem Gelände der Sleepy Hollow Farm in Powder Springs, eine halbe Autostunde von Georgias Hauptstadt Atlanta entfernt. Die schlichte Bretterbude ist nicht nur ein Originalschauplatz aus der Kultserie, sondern Pilgerstätte für eingeschworene Filmtouristen wie Stankiewicz.

Spätestens seit Neuseelands umtriebiger Selbstvermarktung als Heimat von Mittelerde ist das sogenannte Set-Jetting ein internationales Reisephänomen. Tausende aus aller Welt treten in die Fußstapfen der Hobbits aus der monumentalen Tolkien-Verfilmung „Herr der Ringe“.

Dagegen ist der US-Bundesstaat Georgia für Filmtouristen fast noch ein Geheimtipp. Filmschauplätze gibt es hier an jeder Ecke. In Covington wurden 171 Folgen der Teenie-Grusel-Soap „Vampire Diaries“ abgedreht. In der dritten Staffel überrannten „The Walking Dead“ das Städtchen Senoia als Kulisse für ihre Festung Woodbury.