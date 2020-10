Wandern im kleinen Kaukasus : Georgiens Bordschomi und die Wässerchen der Aristokraten

Bordschomi Früher lockte das berühmte Heilwasser nach Bordschomi. Berge und Wälder waren Nebensache. Heute ist es umgekehrt: Der georgische Kurort ist Basislager für grandiose Wanderungen im Kleinen Kaukasus.

Hier aber, im kleinsten und wärmsten Pool, soll man still und würdevoll einweichen - wie einst die russischen Aristokraten, die Tausende Kilometer im Zug anreisten, um in Bordschomi zu baden.

Spaziert man aber über die weiße Hängebrücke zum renovierten Bahnhof mit seinem Säulenportal und den Arkaden und von dort weiter entlang des Bordschomula-Bachs, so fällt es langsam leichter, sich in alte Glanzzeiten zurück zu träumen. Kleine Brücken spannen sich über das rauschende Gebirgswasser, Pavillons hängen über die Ufermauer. Und am Ende einer langen Reihe von Restaurants und Souvenirläden leuchtet türkis das Zuckerbäcker-Schlösschen eines Schnauzbarts mit Geschmack.

Mirza Reza Khan, der Botschafter des Schahs, ließ das Hotel 1892 in einem hübschen Stilmix bauen. Vor wenigen Jahren wurde das komplett renovierte Haus wieder eröffnet. Im Foyer sitzt man nun wieder auf Empire-Sofas unter Kronleuchtern, und an der verschnörkelten Tapete hängt ein Porträt des Erbauers mit Schärpe, Fez und Uniform.

Nach der Revolution übernahm der rote Adel. Bordschomis Mineralwasser gewann internationale Preise, in Moskau oder St. Petersburg kaufte man es in der Apotheke. Doch nachdem Georgien 1991 unabhängig wurde und ein Bürgerkrieg ausbrach, ging es auch mit Bordschomi bergab.

Anreise: Von Deutschland fliegen normalerweise verschiedene Airlines nach Tiflis oder Kutaissi. Von Tiflis fahren Züge in vier bis fünf Stunden nach Bordschomi. An der U-Bahn-Station Didube startet zudem jede Stunde eine Marschrutka, der georgische Minibus.

Übernachtung: Die vier Wanderhütten haben jeweils zwölf Schlafplätze in Stockbetten, sie kosten umgerechnet rund sechs Euro und können per Telefon (+995 577 640 444), Mail (gaga_mumladze@yahoo.com) oder Facebook gebucht werden. Man muss Isomatte und Schlafsack mitnehmen - und eine kleine Axt, um das Feuerholz zu spalten. Isomatte und Schlafsack können im Nationalparkszentrum gemietet werden, genauso wie ein Zelt. Eine Axt kauft man günstig in Läden in Bordschomi.