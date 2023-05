Bergsteigen Gipfelsaison am Mount Everest eröffnet

Das sei die höchste Zahl an Genehmigungen, die je in einer Saison ausgestellt wurde. Die meisten Bergsteiger kämen aus China und den USA, auch Deutsche seien darunter. In Nepal kostet eine Genehmigung umgerechnet rund 10.000 Euro, die gesamte Expedition zwischen 40.000 und 100.000 Euro. In den vergangenen Monaten starben bereits mehrere Menschen am Mount Everest - darunter ein Bergsteiger aus den USA und drei Sherpas.j