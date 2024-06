Schweden Göteborg und das Meer: Städtetrip mit Inselhopping

Wege auf die Schären: Die südlichen Schären werden ganzjährig vom zentralen Göteborger Anleger Stenpiren per ÖPNV-Fähren angefahren. Häufigere Schiffsverbindungen bestehen ab Saltholmen, erreichbar per Tram vom Göteborger Zentrum (www.vasttrafik.se). Von Saltholmen gelangt man nach Brännö, Asperö, Strysö, Donsö, Köpstadsö, Vrångö und auf weitere kleinere Inseln. Ausflugsschiffe zum südlichen Archipel fahren auch ab Lilla Bommen/Göteborg (www.stromma.se). Der Fährterminal Lilla Varholmen (per ÖPNV erreichbar) bedient die nördlichen Schären Hönö und Björkö direkt. Von hier aus ist über Brücken und/oder Fähren die Weiterfahrt nach Öckerö, Hälsö, Grötö, Hyppeln, Källö Knippla oder die nördlichste Insel Rörö möglich. Im Sommer verkehren Ausflugsschiffe zwischen dem Anleger Stenpiren in Göteborg und Hönö Klava (www.honotrafiken.styrsobolaget.se).