Alles Käse : Gouda-Museum in den Niederlanden öffnet Anfang März

Gouda-Museum in den Niederlanden öffnet Anfang März

„Muh!“: In der niederländischen Stadt Gouda eröffnet ein Museum für den berühmten Käse. Hier kann etwa eine lebensgroße, künstliche Kuh gemolken werden. Foto: Gouda Cheese Experience/dpa-tmn.

Gouda Eigentlich sollte es bereits im vergangenen Jahr aufmachen, nun steht die Eröffnung Anfang März an: In den Niederlanden widmet sich ein neues Museum einem überaus beliebten Käse.

Hier dreht sich alles um einen berühmten Käse: Mit einiger Verspätung soll am 1. März das neue Gouda-Museum in der gleichnamigen niederländischen Stadt öffnen. Das kündigte das Niederländische Büro für Tourismus an. Ursprünglich sollte das Erlebnismuseum Gouda Cheese Experience Mitte 2019 aufmachen.