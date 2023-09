Outdoor Greenhorn unterm Ahorn: Kanadische Wildnis für Anfänger

In Höhen bis zu zwanzig Metern steht der Spaziergang für kontrollierten Nervenkitzel von Besuchern, die in Sicherheitsgeschirren stecken und über Seile mit Aufhängungen verbunden sind. Dabei war der Ursprung des Pfads „rein wissenschaftlich“, versichert Peter Schleifenbaum: „Unten sah man den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber oben in den Kronen sah man ihn besser. Dort fanden Forscher fünf Wespenarten, die vorher nie beschrieben worden waren.“