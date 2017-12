später lesen Attraktion in Jersey City Größtes Planetarium der westlichen Welt öffnet bei New York FOTO: Liberty Science Center FOTO: Liberty Science Center Teilen

Das nach Betreiberangaben größte Planetarium der westlichen Welt eröffnet in der Nähe von New York. Nur ein Planetarium in China und zwei in Japan seien größer, teilten die Betreiber des Jennifer Chalsty Planetariums mit, das am Samstag (9.12.) Jersey City eröffnen sollte. dpa