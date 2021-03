Umfrage : Große Mehrheit will in den Osterferien zu Hause bleiben

Große Mehrheit will in den Osterferien zu Hause bleiben

Berlin Kaum verschwand Mallorca von der Risikoliste, waren die ersten Flüge bereits ausgebucht. Der Wunsch nach Urlaub scheint nach mehreren Wochen Lockdown besonders groß. Doch nicht alle Menschen wollen sich zu Ostern auf den Weg machen.

Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen will eine große Mehrheit der Deutschen in den Osterferien zu Hause bleiben. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 79 Prozent der Befragten an, nicht verreisen zu wollen.