Kreuzfahrtschiffe : Hapag-Lloyd Cruises verzichtet bald komplett auf Schweröl

Hapag-Lloyd Cruises will ab Sommer 2020 komplett auf Schweröl verzichten. Auch die „Europa 2“ soll dann mit Marine Gasöl fahren. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn.

Hamburg Hapag-Lloyd Cruises will ab Sommer 2020 komplett auf Schweröl als Kraftstoff für seine Kreuzfahrtschiffe verzichten.

Ab Juli sollen auch die beiden Luxuskreuzfahrtschiffe „Europa“ und „Europa 2“ mit Marine Gasöl betrieben werden, kündigte die Reederei am Montag in Hamburg an. Bereits Anfang des Jahres hatte sie bekanntgegeben, die Expeditionsschiffe sukzessive umzustellen.