Attraktion am Brocken : Harzer Schmalspurbahnen fahren wieder

Attraktion am Brocken

Nachdem die Harzer Schmalspurbahnen im Corona-Jahr 2020 deutliche Fahrgast- und Umsatzeinbußen hinnehmen musste, läuft der Betrieb nun langsam wieder an. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Wernigerode Nach sieben Monaten Pause tuckern nun wieder die ersten Schmalspurbahnen durch den Harz. Nach und nach soll das Netz wieder stärker befahren werden.

Die Tickets für die Brockenbahn sind zunächst pandemiebedingt limitiert und können sowohl online als auch an den Fahrkartenausgaben an den Bahnhöfen in Wernigerode, Wernigerode Westerntor, Drei Annen Hohne und auf dem Brocken gekauft werden.