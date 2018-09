später lesen Studie Hier sind die größten Keimherde am Flughafen FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Wer an Keime oder besonders schmutzige Orte denkt, dem fallen oft Toiletten ein. Dabei sind die Plastikschalen, in die Reisende an Flughäfen ihre Sachen für die Sicherheitskontrolle hineinlegen, viel tückischer hinsichtlich der Übertragung von Krankheitserregern. dpa