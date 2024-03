„Erster Stresstest“ Hier stehen Sie vor Ostern im Stau

Das wirkt sich speziell auf den Ballungsraumautobahnen und den wichtigsten Reiserouten am Freitagnachmittag und Samstag aus. Viele zieht es in die Alpen, wo vor allem in höheren Lagen noch gute Wintersportbedingungen locken, sowie in den Süden und an die Küsten von Nord- und Ostsee. Kleiner Trost: Erfahrungsgemäß blieben viele Menschen am Wochenende vor Ostern noch daheim. So dürfte - alles in allem - die Stausituation am kommenden Wochenende noch günstiger ausfallen als an Ostern selbst, so der ADAC. Immerhin.