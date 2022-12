Belgien : Hippes Hafenviertel: Das neue Gesicht von Antwerpen

Antwerpen Vom Museum am Fluss bis zum spektakulären Havenhuis: Mit dem Eilandje holt Antwerpen seinen alten Hafen in die Stadt. Einst war das Viertel verrufen, nun ist es hip und trendy.

Innerhalb von weniger als zehn Jahren hat sich die alte Hafengegend vom Schmuddelviertel zum „the place to be“ gemausert. Die britische Zeitung „The Independent“ kürte das Eilandje schon 2018 in einem Artikel zu einem der zehn angesagtesten Viertel Europas.

Museum am Anfang der Metamorphose

Rund zehn Jahre später steht der auffällige Bau als Wahrzeichen für das Eilandje - und ein großangelegtes städtisches Entwicklungsszenario. Dieses definiert der Bürgermeister Bart De Wever so: „Wir versuchen, eine Stadt, die mit dem Rücken zum Wasser lebte, in eine Stadt zu verwandeln, die mit dem Gesicht zum Wasser lebt“. Dazu gehört neben der Neugestaltung der Uferpromenade entlang der Schelde die Sanierung des alten Hafens.

Das Eilandje ist so groß wie 242 Fußballfelder. Von den über 170 Hektar sind gut ein Drittel Wasserflächen in den Docks. Die ältesten sind das Bonapartedok und Willemdok, Überreste einer Zeit, in der die Stadt unter französischer Herrschaft war. Dort, wo Napoleon eine Militärbasis schaffen wollte, will De Wever Erholungsmöglichkeiten: In naher Zukunft soll man dort schwimmen oder Kajak fahren können.