„Histopad“ und Meereszentrum: Neues für Frankreich-Urlauber

Wie das Zentrum der französischen Nationalmonumente mitteilt, hat das Schloss unter anderem einen neuen Fassadenanstrich in Rosé erhalten, wie es ihn bereits zu Voltaires Zeiten gehabt haben soll. Ein neugestalteter Rundgang führt durch das gesamte Gebäude. Ferney liegt unmittelbar an der Grenze zur Schweiz und ist ein Vorort von Genf. dpa

Ausstellung in Arles stellt van Gogh und Picasso gegenüber

Pablo Picasso war noch ein kleiner Junge, als Vincent van Gogh 1890 starb - eine Ausstellung in Arles in der Provence stellt nun Werke der beiden Künstler gegenüber. Unter dem Titel „Soleil chaud, Soleil tardif“ („Heiße Sonne, späte Sonne“) ist sie vom 21. April bis 28. Oktober 2018 in der Fondation Vincent van Gogh in Arles zu sehen. Ausgestellt werden Leihgaben, die die „heiße Sonne“ im Spätwerk van Goghs und die Abendsonne in Werken aus Picassos letzten Lebensjahren zeigen, wie die Tourismusorganisation Atout France erläutert. Auch Werke von Sigmar Polke, Alexander Calder und anderen Künstlern gehören zur Ausstellung.

Schloss Ferney

Fondation Vincent van Gogh in Arles