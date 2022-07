Nach Pandemie : Historischer Heide-Express nimmt wieder Fahrt auf

Bispingen Nach zwei Jahren Pause nimmt der historische Heide-Express wieder seine Fahrt auf. In den Sommermonaten pendelt er zwischen Lüneburg und Soltau.

Während der Blüte kommen jedes Jahr Tausende Besucher in das Naturschutzgebiet. Dann ist auch die Zeit der Heidefeste. Das bekannteste startet in Amelinghausen am 14. August. Höhepunkt ist dort die Wahl der Heidekönigin am 21. August.