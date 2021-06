Bis 44 Grad : Hitzewelle in Griechenland und Zypern vor neuem Höhepunkt

Athen/Nikosia Während in Deutschland heftige Unwetter für Chaos sorgen, kämpft der südöstlichen Teil Europas mit Extremtemperaturen. Urlauber sollten ihre Aktivitäten anpassen.

Die seit zehn Tagen andauernde Hitzewelle in

Griechenland könnte am Donnerstag (1. Juli) einen neuen Höhepunkt mit

Temperaturen bis zu 44 Grad erreichen. Vielerorts zeigten in den

vergangenen Tagen die Thermometer bereits Werte um die 40 Grad an.