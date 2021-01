Straßen sind verschüttet : Hohe Lawinengefahr in der Schweiz

Hohe Lawinengefahr in der Schweiz

Aufgrund von viel Neuschnee steigt in der Schweiz die Lawinengefahr. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Bern In der Schweiz sorgen starke Schneefälle für massive Probleme. Mehrere Straßen wurden bereits verschüttet. Es herrscht Lawinenwarnstufe 4.

Viel Neuschnee verursacht in der Schweiz hohe Lawinengefahr. In der Nähe von Seedorf im Kanton Uri südlich des Vierwaldstättersees ging in der Nacht eine Lawine ab, die eine Straße mit vier Meter hohen Schneemassen verschüttete.