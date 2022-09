Nur noch Gesundheit beobachten : Hongkong beendet Quarantänepflicht bei der Einreise

Hongkong Anders als China, das immer noch eine Null-Covid-Strategie verfolgt, lockert Hongkong jetzt seine Einreiseregeln. Die dreitägige Quarantäne nach der Ankunft entfällt. Auch bei der Testpflicht wird einiges leichter.

Nach zweieinhalb Jahren beendet Hongkong seine Quarantänepflicht bei der Einreise. Ankömmlinge müssen künftig nur noch drei Tage ihre Gesundheit beobachten und können in der Zeit nicht in Restaurants oder Bars, wie Hongkonger Medien berichten.

Nach einem negativen Test am vierten Tag bekommen sie in der Corona-App einen blauen Code und können sich damit frei bewegen. Am sechsten Tag ist ein weiterer Test vorgesehen. Die neuen Regeln gelten von Montag (26. September) an.