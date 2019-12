Urteil : Hotel „direkt am Strand“ muss Schwimmen ermöglichen

Hotel „direkt am Strand“ muss Schwimmen ermöglichen

Hannover Ein Badeurlauber bucht ein Hotel „direkt am Strand“ - doch dann stellt sich heraus, dass Schwimmen dort verboten ist. In einem solchen Fall gibt es vom Veranstalter Geld zurück.

„Direkt am Strand gelegen“: Wer eine solche Hotelbeschreibung im Reisekatalog liest, muss davon ausgehen können, unmittelbar bei der Unterkunft ins Meer gehen zu können.

Wird diese Erwartung enttäuscht, darf ein Pauschalurlauber nachträglich den Reisepreis mindern - in einem begrenzten Maße. Das zeigt ein Urteil des Amtsgerichts Hannover (Az.: 515 C 7331/19).

In dem verhandelten Fall hatte der Reiseveranstalter das Hotel mit „erste Strandlage“ und „direkt am Strand gelegen“ beworben. Das stimmte zwar. Doch der Kläger konnte nicht an Ort und Stelle ins Meer.