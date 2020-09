Für Wanderer und Wellnessgäste : Hotel mit fast 700 Betten auf der Loreley geplant

St. Goarshausen Schon lange ist die Loreley im Oberen Mittelrheintal ein beliebtes Ausflugsziel. Nun soll der Schieferfelsen außerdem Standort für ein Hotel mit 700 Betten werden. Vorgesehen ist die Unterkunft vor allem für Wanderer, Familien, Wellness-Touristen.

Auf dem weltberühmten Loreley-Plateau am Rhein wollen norddeutsche Investoren ein Hotel mit fast 700 Betten bauen. Zurückgesetzt von der Felsenspitze sollen sich die Gebäude mit begrünten Dächern, Holzfassaden sowie Erdeinfassungen aus Schiefer und Grauwacke in die Landschaft des Welterbes Oberes Mittelrheintal hineinschmiegen, wie die Planet Gruppe in Kiel mitteilte.