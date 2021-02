Ansturm auf Wintersportorte : Hotels und Skigebiete öffnen in Polen

In Polen sollen Hotels und Skigebiete wieder öffnen dürfen. In dem bekannten Skiort Zakopane in der Tatra dürfte es voll werden. Foto: Grzegorz Momot/PAP/dpa

Warschau Polen wagt trotz fragiler Corona-Lage die Öffnung von Hotels. Es wird ein massiver Ansturm auf die Wintersportorte erwartet.

In Polen zeichnet sich mit der erneuten Öffnung von Hotels und Skigebieten ein Ansturm auf die Wintersportorte ab. Allein in dem bekannten Skiort Zakopane in der Tatra würden an diesem Wochenende bis zu 20.000 Gäste erwartet.