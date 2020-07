Norwegen : Hurtigruten will mit 14 Schiffen in See stechen

Hurtigruten will mit 14 Schiffen in See stechen

Kurs Nord: Hurtigruten will zum Ende des Sommers hin wieder mit mehr als einem Dutzend Schiffen entlang der norwegischen Küste und in der Arktis fahren. Foto: Genna Roland/Hurtigruten/dpa-tmn

Hamburg Die norwegische Küste mit seinen Fjorden ist ein beliebtes Ziel für Kreuzfahrturlauber. Mit Hurtigruten sollen bald wieder jede Menge Seereisen in Norwegen möglich sein - auch für deutsche Gäste.

Deutsche Urlauber sollen bald wieder Kreuzfahrten in Norwegen auf Hurtigruten-Schiffen unternehmen können. Die Reederei will im August und September nach eigenen Angaben mit 14 von 16 Schiffen an der norwegischen Küste und in der Arktis in See stechen.