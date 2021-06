Partytourismus : Ibiza-Kenner: „Unendliches Wachstum muss beendet werden“

Eivissa Bettenbunker, VIP-Partys, Hippie-Flair: Ibiza ist ein Urlaubsmythos. Langsam läuft der Tourismus wieder an. Wo geht die Reise hin? Ein deutscher Inselkenner schildert seine Eindrücke - und seine Sorgen.

Simon: Alles war auf Ibiza so eine Art Selbstläufer. Die Leute kamen sowieso. In Zukunft wird es sicher einen nachhaltigeren, ökologischer geprägten Tourismus geben. Die Insel muss sich neu definieren, so wie auch ich mich durch die Krise als Video-Producer neu erfinden musste. Die Radwege werden stark ausgebaut. Die Bemühungen, um autofreie Stadtkerne in Eivissa und den beiden anderen größeren Städten Sant Antoni de Portmany und Santa Eulària des Riu herbeizuführen, werden immer deutlicher. In der Diskussion ist außerdem, die Saison zu verlängern, Ibiza also in eine Ganzjahresdestination zu verwandeln.