Ärger mit Sumpfkrebsen : Im Breitenauer See wird das Wasser abgelassen

Im Breitenauer See wird das Wasser abgelassen

Nur noch wenig Wasser befindet sich in dem künstlich angelegten Badesee Breitenauer See. Der Badesee wird seit Dezember zu Sanierungsarbeiten abgelassen. Foto: Andreas Rosar/dpa

Weinsberg Im künstlich angelegten Breitenauer See muss das Wasser vorübergehend abgelassen werden. Eine Mammutaufgabe, die noch bis Ende April dauern wird.

Vorausgesetzt es regnet bis dahin nicht so stark.“ Ziel des Sanierungsprojektes ist es, die insgesamt einst 2,3 Millionen Kubikmeter Wasser in das Flüsschen Sulm abzulassen - in gemäßigtem Tempo, damit die Fische und Vögel, die hier ihr Winterquartier bezogen haben, nicht gefährdet werden.