Wintersport im Thüringer Wald Im Schnee ins Schwarze treffen: Gästebiathlon in Oberhof

Anderenorts, zum Beispiel im bayerischen Ruhpolding, im österreichischen Hochfilzen oder in Lenzerheide in der Schweiz wird Biathlon für zahlende Touristen im Freien angeboten, meist in offenen Arenen, doch in Oberhof wird während dieses Kurses nur in der Halle geschossen. Je nach Anbieter oder Können gibt es gleichwohl Möglichkeiten, sich draußen an der Waffe auszuprobieren.