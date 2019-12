Party ohne Ende : In der Karibik ist immer Karneval

Port of Spain Karneval in bitterer Kälte und nur vor der Fastenzeit? Da schütteln die Menschen auf Kuba oder Anguilla nur ungläubig ihre Köpfe. Die Karibik feiert das ganze Jahr - bunt und schweißtreibend.

Doch wer an den Tagen vor der Fastenzeit keine Zeit zum Reisen hat, der findet auf den karibischen Inseln das ganze Jahr lang Faschingsfeste - selbst an den Weihnachtsfeiertagen.

Auf der Insel Dominica: In der Dämmerung tragen junge Männer unter Trommelwirbel den Sarg mit Karnevalsgeist „Tewe Vaval“ durch Salybia. Hier an der rauen Ostküste leben knapp 3000 Kalinago - Nachfahren der karibischen Ureinwohner, die vor etwa 2000 Jahren von Südamerika aus die Inseln besiedelten. Sie sind arm, aber stolz auf ihre Herkunft und ihren Widerstand gegen die Eroberer aus Europa.

Ab Mitternacht - am jungen Aschermittwoch - brennt die böse, strohgefüllte Puppe Momo im Hafen von Willemstad. Sie ist Symbol für Sünde und Unglück. Dies kennen auch die Karnevalisten in Deutschland: Die Kölner etwa stecken am Dienstagabend ihren Nubbel in Brand - die Strohpuppe muss als symbolischer Sündenbock für die Vergehen der Narren im Karneval den Kopf hinhalten.