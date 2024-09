Aussichten In Mexiko-Stadt fährt eine neue Seilbahn

Die Seilbahn ist 5,5 Kilometer lang, hat sechs Stationen und führt entlang der Südseite des Bosque de Chapultepec, des Stadtparks von Chapultepec. Der ist größer als der Central Park in New York, umfasst rund 850 Hektar und ist in vier Abschnitte unterteilt, wobei bislang vor allem der erste Parkabschnitt (Primera Sección) Besucher und Einheimische mit Museen, einem Zoo und einen botanischen Garten anlockt.