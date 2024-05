Park Babelsberg In Potsdam wird die Teilungsgeschichte virtuell erlebbar

Die Spiele-App gibt es für iOS und Android. Sie ist kostenlos in den App-Stores verfügbar und kann laut der Stiftung an einem beliebigen Punkt im Park Babelsberg gestartet werden. Dann werden interaktiv Missionen bestritten. Dabei werden demnach Situationen gezeigt, „wie sie sich so oder so ähnlich vor Ort zugetragen haben könnten“ - zum Beispiel Begegnungen mit dem DDR-Grenzschutz.