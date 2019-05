Flug und Hotel kombinieren : Individuelle Pauschalreisen bei Neckermann und Thomas Cook

Chania Bei Neckermann und Thomas Cook können sich Urlauber ihre Pauschalreise künftig einfacher individuell zusammenstellen als bisher.

Mit der neuen Online-Buchungsoption reagiert der Veranstalter nach eigenen Angaben auf den zunehmenden Wunsch der Gäste, sich ihre Reise maßgeschneidert selbst zusammenstellen zu können. Ein solches Angebot gebe es in der Form in Deutschland noch nicht, sagte Stefanie Berk, Vorsitzende der Geschäftsführung Thomas Cook GmbH. Es wird für alle Veranstaltermarken des Unternehmens verfügbar sein, auch für Öger Tours und Thomas Cook Signature.

Thomas Cook baut zudem das Angebot an eigenen Hotels aus: Im Winter wird im ägyptischen El-Guna am Roten Meer jeweils ein Haus der Marke Casa Cook und Cook's Club öffnen. Mit Ägypten kommt nun für beide Marken ein ausgewiesenes Winterreiseziel hinzu - im Gegensatz zu Griechenland und Spanien.

Das Konzept Cook's Club richtet sich an Millenials. Die großen Reiseveranstalter setzen zunehmend auf eigene Hotels. Von den 20 neuen Häusern, die Thomas Cook in dieser Saison aufmacht, haben bereits 13 geöffnet. Zuletzt wurde ein neues Casa-Cook-Hotel in Chania auf Kreta eröffnet.