Bunte Pracht : Initiative auf Fehmarn für Radwege und Blühstreifen

Wildblumen wachsen an einem Feldrand. Die Blühstreifen werden seit 2009 jährlich an wechselnden Orten neu angelegt. Foto: Markus Scholz/dpa.

Fehmarn An Fehmarns Straßenrändern grünt und blüht es. An vielen Stellen leuchten Margeriten, Prachtwinden, Malven und Ringelblumen zwischen Straßen und Radwegen. Immer wieder bleiben Touristen stehen und bestaunen die bunte Vielfalt.

25 Kilometer Radwege hat „Fehmarn-Wege“ seit 2011 auf der Insel angelegt. Sie sind befestigt, aber nicht asphaltiert, tragen also nicht zur Flächenversiegelung bei. 2012 entstanden die ersten Blühstreifen zwischen Radweg und Ackerflächen. „Touristen haben sich häufig beklagt, dass sie ab Ende Juli an abgeernteten Felder vorbei fahren mussten“, sagt Haltermann, der auf seinem Hof in Bojendorf auf Fehmarn auch Ferienwohnungen vermietet. So sei dann die Idee entstanden, auf den Randstreifen Wildblumen auszusäen.