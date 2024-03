Tourismusregionen „sicher“ Israels Tourismusminister kritisiert Reisewarnung

Der israelische Tourismusminister Haim Katz hat die noch geltende Reisewarnung des Auswärtiges Amtes als grundlos bezeichnet. „Ich weiß gar nicht, warum sie noch besteht? Die touristischen Regionen in Israel sind sicher“, sagte Katz am Dienstag auf der Tourismusmesse ITB in Berlin. Er werde alles dafür tun, dass die Reisewarnung aufgehoben werde.