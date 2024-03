Bärenzähmung und Bierpremiere Jubiläumsjahr: Freising feiert 1300 Jahre Korbinian

Der Dom erstrahlt in neuem Glanz, in der Altstadt mit ihren barocken Prachtbauten sind die meisten Renovierungsarbeiten rechtzeitig fertig geworden. In den vergangenen Jahren wurde die Moosach wieder freigelegt. Der Nebenfluss der Isar war im ausgehenden 19. Jahrhundert im Stadtbereich baulich überdeckt worden. Auf Stufen am Ufer lässt sich seit der „Moosach-Öffnung“ entspannt verweilen. Und über allem thront der Domberg. In diesem Jahr ist er erstmals über einen Aufzug erreichbar.