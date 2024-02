Österreich Kärnten zwischen Wintersport und Frühlingserwachen

Vor- und Nachteil an den Skibergen Kärntens: Sie liegen Richtung Süden und haben einige Sonnenhänge. Später in der Saison können sie am Nachmittag ziemlich weich werden. Doch ein schöner Skitag kann auch am Mittag mit einer guten Stärkung auf dem Berg enden - einige Hütten haben sich der im nahe gelegenen Drau- und Gailtal verbreiteten Slow Food-Bewegung angeschlossen. Sie bieten Gerichte an, die traditionell sind und mit Zutaten gemacht, die weitgehend aus der Region stammen.