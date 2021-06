Historisches Schwergewicht : Kaiserpfalz: Mittelalterliche Kuriositäten in Bad Wimpfen

Kaiserpfalz: Mittelalterliche Kuriositäten in Bad Wimpfen

Bad Wimpfen Ganz ehrlich, wer kennt schon Bad Wimpfen? Dabei ist die kleine Stadt nahe Heilbronn ein historisches Schwergewicht. Bei einem Rundgang durch die Gassen gibt es viel zu entdecken.

Erst aus diesem Blickwinkel, am Fuße des Berges, auf dem Bad Wimpfen über dem Neckar thront, wird klar, wie beeindruckend die kleine Stadt im Mittelalter den Reisenden erschienen sein muss, wenn sie nach langer, beschwerlicher Reise endlich die Kaiserpfalz vor Augen hatten.

Genau dort, im Burgviertel, sollte man auch mit dem Spaziergang beginnen. Zum Beispiel mit einem Stadtführer wie Christoph Waidler, der Geschichten kennt, wie man sie in keinem Reiseführer findet.

Einem Großbrand zu Beginn des 14. Jahrhunderts ist es geschuldet, dass heute von der um das Jahr 1200 datierten Kaiserpfalz nur noch Teile erhalten sind: Der grob gehauene Rote Turm, in den sich der Kaiser bei Angriffen zurückziehen konnte, die imposante Stadtmauer und die Arkadenfenster der Palastruinen zeugen von der einstigen Grandeur - und natürlich der 58 Meter hohe Blaue Turm, das Wahrzeichen der Stadt.

Kam der Herrscher samt Hofstaat in Wimpfen vorbei, hieß es blitzschnell einen kaiserlichen Service auf die Beine zu stellen, alle Gefolgsleute und all die Adligen, die dann zum Hofe strömten, zu verköstigen.

Kurioses in der Kirche

Spektakulär ist auch das hölzerne Kruzifix aus dem Jahr 1481 in der nördlichen Seitenkapelle. Der besondere Clou an der eher unscheinbaren Jesusfigur ist, „dass man die Holznägel herausziehen kann, sodass die Arme dank der Scharniere nach unten fallen“, so Waidler.