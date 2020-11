Buchungsstart später als sonst : Kanadas Nationalparks: Sommer-Reservierungen erst ab April

Der Moraine Lake im Banff-Nationalpark in der Provinz Alberta: Kanadas Nationalparks sind im Sommer oft hochfrequentierte Sehenswürdigkeiten. Foto: Chris Melzer/dpa/dpa-tmn

Ottawa Jetzt schon eine Kanada-Reise für den Sommer 2021 planen? Das ist wegen der Corona-Pandemie zumindest gewagt. Reservierungen in den Nationalparks werden allerdings auch erst später nötig als bisher.

Sommer-Reservierungen für die Nationalparks in Kanada sind 2021 erst vom April an möglich - und nicht bereits im Januar. Erst ab April ließen sich Aufenthalte und Touren in der Zeit von Mai 2021 bis März 2022 reservieren, informiert Kanadas Parkbehörde . Zuerst hat das Portal „Reisevor9“ darüber berichtet.