Koalas und Warane Kangaroo Island Wilderness Trail ist wieder für alle offen

Der 66 Kilometer lange Weg konnte in Folge von Zerstörungen durch Buschbrände in den Jahren 2019 und 2020 nur bei geführten Exkursionen erkundet werden, so die regionale Tourismuskommission. Seit Mitte Dezember sind aber wieder Buchungen für „independent walkers“, also unabhängige Wanderer, auf der Webseite des südaustralischen „ National Parks and Wildlife Service“ möglich.