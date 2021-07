Winnetou und Old Shatterhand : Karl-May-Spiele Elspe finden als Modellprojekt statt

Elspe Letztes Jahr musste auch Winnetou gegen den unsichtbaren Gegner Corona die Waffen strecken, doch dieses Jahr wird es das Elspe-Festival im Sauerland geben. Allerdings ist manches anders als sonst.

Erstmals seit 2019 können Besucher wieder die Karl-May-Spiele in Elspe verfolgen. Bis zum 5. September kämpfen Winnetou und Old Shatterhand auf der Naturbühne im Sauerland gegen den Ölprinzen. Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg waren wegen Corona abgesagt worden, doch in Elspe hat man sich dazu entschlossen, die Saison als Modellprojekt unter Corona-Bedingungen zu realisieren.